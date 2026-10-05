Киприоты одержали первую победу в Лиге наций УЕФА

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольных аренах Европы продолжаются встречи четвертого тура группового этапа Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В первом поединке сегодняшнего дня футболисты сборной Кипра принимали в Никосии команду Латвии и добыли волевую викторию со счетом 2:1. Пропустив мяч на исходе часа игрового времени, хозяева вскоре сравняли результат, а на 5-й компенсированной минуте Маркус Эдвардс забил победный гол. Это первая виктория киприотов в нынешнем турнире. Позже лидеры группы C2 футболисты Черногории, не потерявшие еще ни одного очка, примут в Подгорице армянскую команду. Турнирное положение: Черногория - 9 очков (3 матча), Кипр - 7 (4), Армения - 3 (3), Латвия - 1 (4).



Главным событием сегодняшнего футбольного вечера станет встреча в Сен-Дени между сборными Франции и Бельгии (начало в 21.45; прямая трансляция на телеканале "Спорт ТВ"). В матче первого круга в Брюсселе французы сумели победить бельгийцев с минимальным преимуществом - 1:0. В другом поединке квартета A1 итальянцы примут в Болонье турок. Положение команд после трех игровых дней: Франция - 7 очков, Бельгия - 6, Италия - 4, Турция - 0.



Сборная Беларуси свой четвертый матч группы C1 проведет 6 октября в Будапеште против команды Финляндии. В первом круге в Хельсинки соперники разошлись миром - 0:0. Кроме того, подопечные Виктора Ганчаренко разгромили сборную Сан-Марино - 4:0 и уступили албанцам - 0:2. Положение команд после трех туров: Финляндия - 7 очков, Албания - 6, Беларусь - 4, Сан-Марино - 0. В пятый игровой день, 12 ноября, сборная Беларуси сыграет в Сан-Марино, а 15 ноября завершит первый этап в Будапеште поединком с албанской командой.



На первом этапе участники Лиги наций разделены на четыре дивизиона: в лигах A, B и C сформировано по четыре квартета, а в лиге D - две группы по три команды в каждой. Групповые этапы завершатся 17 ноября. Весной 2027 года борьбу за награды продолжат команды, занявшие 1-2-е места в лиге A. Четвертьфиналы состоятся в марте, а затем четыре лучшие сборные выйдут в финальную стадию, которая пройдет в июне.



Победители лиги B выйдут в лигу A, четыре лучшие команды лиги C перейдут в лигу B. Кроме того, в связи с изменением формата турнира все команды лиги D получат пропуска в лигу C. Начиная с сезона-2028/29 участники Лиги наций УЕФА будут разделены на три лиги. В каждом из трех дивизионов A, B, C будет сформировано по три группы из шести команд.



Триумфатором Лиги наций дважды становилась сборная Португалии (2019, 2025), по разу ее выигрывали футболисты Франции (2021) и Испании (2023).-0-