Кикбоксер Нечитайло победил на мировом Гран-при в Японии

Соревнования прошли в формате международной матчевой встречи "Мир против Японии". Право выступить в Токио Нечитайло завоевал после победы на июньском этапе Гран-при в Вене. В команду мира вместе с белорусом вошли три кикбоксера из России и один представитель Швейцарии.
Соперником Виктора стал Харуто Синдзаки, поединок закончился победой нашего спортсмена нокаутом во втором раунде. На ринг Нечитайло выходил в ранге действующего чемпиона мира WKF, год назад в бою за пояс белорус одолел другого японца Сатоси Катасиму.-0-