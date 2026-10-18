Каратист Кудинов победил на молодежном чемпионате мира в Польше

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Иван Кудинов одержал победу на чемпионате мира по карате среди спортсменов не старше 21 года в польской Бельско-Бяле, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В поединке за золото Кудинов был сильнее Александра Дэвиса из Люксембурга. На пути к финалу наш спортсмен прошел немца Сефо Сейфича, украинца Артема Алексеенко, египтянина Мохамеда Эльхассана и датчанина Лукаса Холберга. В прошлом году Иван принес Беларуси первую в истории медаль взрослого ЧМ по карате (бронзу), также Кудинов является призером этапов Премьер-лиги WKF.



Близка к медали чемпионата мира-U21 была наша Яна Коннова (до 61 кг), занявшая в итоге пятое место. По ходу турнира белоруска победила Надю Боричич из Черногории, украинку Софию Залипскую, датчанку Карлу Бонхоф и итальянку Джаду Корноло. В полуфинале Коннова уступила Анастасии Семененко из Германии, а в поединке за бронзу - марокканке Дуа Чукри.



Всего планетарный форум собрал в Польше более 2 тыс. каратистов из 114 стран, которые разыграли медали в трех возрастных категориях: среди юношей и девушек до 16 лет, среди юниоров и юниорок до 18 лет и среди молодежи до 21 года. Беларусь представили 25 спортсменов.-0-