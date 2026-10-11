Каратист Дубина взял бронзу международного турнира в Новосибирске

Наш спортсмен завоевал бронзу в весовой категории до 75 кг. В первом раунде Дубина прошел представителя Алтайского края Кирилла Зяблицкого, но в четвертьфинале уступил Илье Коршаку из Новосибирской области. В поединке за третье место белорус победил Егора Буренка из Томской области.
Всего международный турнир в Новосибирске собрал более 1 тыс. спортсменов из шести стран - России, Беларуси, Ганы, Казахстана, Кот-д’Ивуара и Кыргызстана. В работе судейского корпуса соревнований принял участие белорусский судья международной категории Игорь Бегунов.-0-