Капитан минского "Динамо" Тирни вошел в топ-10 рейтинга игроков КХЛ





Топ-10 возглавил форвард "Нефтехимика" Андрей Белозеров, на восьмом месте расположился капитан минского "Динамо" Крис Тирни. На старте сезона канадский нападающий принял участие в девяти матчах и набрал 12 очков - в его активе две шайбы и десять голевых передач. 28 сентября в игре против "Лады" Тирни заработал три ассистентских балла. В списке лучших бомбардиров лиги Крис идет пятым.





Рейтинг игроков КХЛ рассчитывается на основе множества статистических показателей. Для вратарей учитываются среднее количество отраженных бросков за матч и коэффициент надежности. Для защитников и нападающих помимо очков в зачет идут показатель полезности, среднее число отборов, силовых приемов и блокированных бросков за игру.-0-

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила рейтинг игроков за три первые недели регулярного чемпионата сезона-2026/27, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу КХЛ.