26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Национальной хоккейной лиги "Юта" вызвала из расположения фарм-клуба в АХЛ белорусского форварда Егора Борикова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.
Сезон-26/27 Бориков начал в Американской хоккейной лиге за "Тусон". В 19 матчах регулярного чемпионата белорус заработал 14 (6+8) результативных баллов при показателе полезности "+9". До недавних пор Егор имел серию из семи игр с набранными очками.
Ближайший поединок в НХЛ "Юта" проведет 27 ноября в гостях у "Нэшвилла" Виталия Пинчука, поединок стартует в 21.00 по минскому времени.-0-
Спорт
26 ноября 2026, 21:15
"Юта" вызвала Борикова в основную команду в НХЛ
Фото из архива ФХБ
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