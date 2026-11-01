"Юркас-Витоблспорт" занял пятое место в Кубке чемпионов по пляжному футболу

Сегодня в своем заключительном поединке белорусы одолели хозяев соревнований футболистов "Аланьи" с минимальным перевесом в счете - 7:6. В самом начале игры витебчане пропустили три мяча подряд, а потом проявили настоящий бойцовский характер и добыли очередную волевую викторию. Лидер атак витебской команды Игорь Бриштель оформил голевой дубль и возглавил список лучших бомбардиров, забив 20 мячей в семи проведенных встречах.

На предварительном этапе "Юркас-Витоблспорт", выступавший в Турции под руководством главного тренера сборной Беларуси испанца Николаса Альварадо, занял первое место в группе Е, обыграв греческий "Наполи Патрон" - 4:1, французский "Цевеннес" - 5:2, и одолел в серии пенальти "Аль-Таавун" из Саудовской Аравии - 3:1 (игровое время - 3:3). Затем в поединке 1/8 финала "Юркас-Витоблспорт" разгромил нидерландский "Зеланд" с сухим счетом 18:0, а в четвертьфинальном матче уступил в серии пенальти парагвайскому клубу "Лукеньо" - 3:5 (игровое время - 4:4). Потом в полуфинале утешительного турнира за 5-8-е места витебчане разгромили французский "Марсель" со счетом 12:2.

Победитель турнира определится сегодня вечером после встречи между парагвайским "Лукеньо" и марокканским клубом "Амал Могадор".

Два последних сезона World Winners Cup выигрывал израильский "Кфар Кассем", а до этого чемпионами становились итальянский "Наполи", немецкий "Реал Мюнстер" и бразильский "Фламенго" из Рио-де-Жанейро.-0-

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпион Беларуси по пляжному футболу "Юркас-Витоблспорт" занял пятое итоговое место на турнире World Winners Cup, который завершается в турецкой Аланье, сообщает корреспондент БЕЛТА.