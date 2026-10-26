"Юркас-Витоблспорт" сыграет в Кубке чемпионов по пляжному футболу 

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпион Беларуси по пляжному футболу "Юркас-Витоблспорт" примет участие в турнире сильнейших клубов планеты - World Winners Cup, который принимает турецкая Аланья, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Сегодня в стартовом поединке предварительной группы Е витебская команда встретится с греческим "Наполи Патрон" (начало игры в 18.00), во втором туре 27 октября - матч с французским клубом "Цевеннес" (начало в 18.00), а 28 октября завершит первый этап игрой с командой "Аль-Таавун" из Саудовской Аравии (начало в 15.30).



К этому турниру "Юркас-Витоблспорт" готовил главный тренер национальной сборной Беларуси испанец Николас Альварадо. Под его руководством сыграют 12 футболистов: вратари - Михаил Августов, Дмитрий Васильев; полевые игроки - Игорь Бриштель, Амадиус Виноградов, Артем Волошин, Олег Гапон, Егор Гордецкий, Иван Константинов, Евгений Новиков, Юрий Петровский, Сергей Степлиани, Никита Чайковский.



На первом этапе 32 клуба разделены на 8 квартетов, после завершения группового этапа в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды. Победитель и призеры определятся 1 ноября.-0-