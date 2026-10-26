"Юркас-Витоблспорт" победил на старте Кубка чемпионов по пляжному футболу

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпион Беларуси по пляжному футболу "Юркас-Витоблспорт" с победы начал выступление на турнире World Winners Cup, который принимает турецкая Аланья, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Сегодня в стартовом поединке предварительной группы Е витебская команда одержала волевую викторию над греческим клубом "Наполи Патрон" - 4:1. Пропустив мяч в самом дебюте встречи, белорусы потом полностью захватили инициативу и добились победы. В составе победителей отличились Никита Чайковский, Евгений Новиков, Игорь Бриштель и Олег Гапон.



Во втором туре 27 октября чемпионы Беларуси встретятся с французским клубом "Цевеннес" (начало матча в 18.00), а 28 октября завершат первый этап игрой с командой "Аль-Таавун" из Саудовской Аравии (начало в 15.30). К этому турниру "Юркас-Витоблспорт" готовил главный тренер национальной сборной Беларуси испанец Николас Альварадо.



На первом этапе 32 клуба разделены на 8 квартетов, после завершения группового этапа в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды. Победитель и призеры определятся 1 ноября.-0-