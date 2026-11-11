Юные пятиборцы разыграли первые медали финала республиканского турнира "Дай пять"

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице определились первые победители и призеры финального этапа республиканских соревнований по дисциплинам современного пятиборья среди детей и подростков "Дай пять!", сообщает корреспондент БЕЛТА.До республиканского финала дошли 168 юных спортсменов из шести областей страны и Минска, которые показали лучшие результаты на региональных отборах. Ребята определяют лучших в двух возрастных категориях - младшей (2015-2016 годов рождения) и старшей (2013-2014 годов рождения). Соревнования проходят по программе лазер-рана - комбинации бега и стрельбы из лазерного пистолета.1. Елисей Глазов (Гомельская обл.);2. Николай Руденко (Гомельская обл.);3. Александр Товстик (Минск).1. Агния Астралева (Гомельская обл.);2. Виктория Арико (Минск);3. Кира Винокурова (Гомельская обл.).1. Трофим Бычковский (Гомельская обл.);2. Владимир Кандыбович (Минская обл.);3. Даниил Омельянчук (Брестская обл.).1. Алиса Пашковская (Минск);2. Александра Разумовская (Витебская обл.);3. Полина Туровчик (Гомельская обл.).12 ноября ребята определят призеров в масс-стартах и эстафетах. Организаторы соревнований - Министерство образования, Министерство спорта, Мингорисполком, Президентский спортивный клуб и Белорусская федерация современного пятиборья.Проект направлен на развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками, популяризацию современного пятиборья и создание эффективной системы отбора юных спортсменов в Беларуси.-0-Фото Сергея Шелега