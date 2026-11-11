11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице определились первые победители и призеры финального этапа республиканских соревнований по дисциплинам современного пятиборья среди детей и подростков "Дай пять!", сообщает корреспондент БЕЛТА.
До республиканского финала дошли 168 юных спортсменов из шести областей страны и Минска, которые показали лучшие результаты на региональных отборах. Ребята определяют лучших в двух возрастных категориях - младшей (2015-2016 годов рождения) и старшей (2013-2014 годов рождения). Соревнования проходят по программе лазер-рана - комбинации бега и стрельбы из лазерного пистолета.
В первый день финального этапа были разыграны медали в спринте. Призовые места заняли следующие участники:
Юноши 12-13 лет
1. Елисей Глазов (Гомельская обл.);
2. Николай Руденко (Гомельская обл.);
3. Александр Товстик (Минск).
Девушки 12-13 лет
1. Агния Астралева (Гомельская обл.);
2. Виктория Арико (Минск);
3. Кира Винокурова (Гомельская обл.).
Мальчики 10-11 лет
1. Трофим Бычковский (Гомельская обл.);
2. Владимир Кандыбович (Минская обл.);
3. Даниил Омельянчук (Брестская обл.).
Девочки 10-11 лет
1. Алиса Пашковская (Минск);
2. Александра Разумовская (Витебская обл.);
3. Полина Туровчик (Гомельская обл.).
12 ноября ребята определят призеров в масс-стартах и эстафетах. Организаторы соревнований - Министерство образования, Министерство спорта, Мингорисполком, Президентский спортивный клуб и Белорусская федерация современного пятиборья.
Проект направлен на развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками, популяризацию современного пятиборья и создание эффективной системы отбора юных спортсменов в Беларуси.-0-Фото Сергея Шелега
Спорт
11 ноября 2026, 15:04
Юные пятиборцы разыграли первые медали финала республиканского турнира "Дай пять"
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