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Юные пятиборцы из Беларуси победили в миксте на первенстве континента-U15 

Опубликовано:

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Спорт
13 сентября 2026, 13:25

Юные пятиборцы из Беларуси победили в миксте на первенстве континента-U15 

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы Клим Гнедчик и Алиса Квашневская взяли очередные золотые медали юношеского чемпионата Европы по современному пятиборью в Португалии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальный день первенства континента лидеры нашей команды до 15 лет одержали победу в смешанной эстафете. Ставшие вторыми ребята из Польши уступили белорусам 20 секунд, замкнувшие тройку турки - 40. Пятое место среди 23 пар заняли наши Евгения Мазурина и Алексей Коржавин. В конце августа в Испании Гнедчик и Квашневская стали чемпионами мира-U15 в миксте. 

С португальского форума Клим с учетом командных дисциплин увезет четыре золота, Алиса - три. Всего на первенстве Европы среди пятиборцев не старше 15 лет представители Беларуси завоевали шесть наград высшей пробы из семи возможных. Финишировать первыми не удалось только в эстафете у девушек - там наши спортсменки взяли серебро.-0- 
Теги
пятиборье чемпионат Европы
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