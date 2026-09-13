Юные пятиборцы из Беларуси победили в миксте на первенстве континента-U15 

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы Клим Гнедчик и Алиса Квашневская взяли очередные золотые медали юношеского чемпионата Европы по современному пятиборью в Португалии, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В финальный день первенства континента лидеры нашей команды до 15 лет одержали победу в смешанной эстафете. Ставшие вторыми ребята из Польши уступили белорусам 20 секунд, замкнувшие тройку турки - 40. Пятое место среди 23 пар заняли наши Евгения Мазурина и Алексей Коржавин. В конце августа в Испании Гнедчик и Квашневская стали чемпионами мира-U15 в миксте.



С португальского форума Клим с учетом командных дисциплин увезет четыре золота, Алиса - три. Всего на первенстве Европы среди пятиборцев не старше 15 лет представители Беларуси завоевали шесть наград высшей пробы из семи возможных. Финишировать первыми не удалось только в эстафете у девушек - там наши спортсменки взяли серебро.-0-