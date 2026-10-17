Юные борцы Гомельской области вышли в четвертьфинал "Лиги храбрых" 

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе столичного Дворца борьбы начался второй этап пятого сезона республиканского командного турнира по борьбе "Лига храбрых", сообщает корреспондент БЕЛТА.



Пятый сезон "Лиги храбрых" стартовал в минувшем месяце, с 13 по 25 сентября региональные отборы прошли в семи городах страны. По итогам соревнований были сформированы команды областей и столицы, к которым на втором этапе добавились ребята из двух регионов России. Семь из девяти сборных напрямую прошли в четвертьфиналы, на последнее место на данной стадии претендовали команды Гомельской области и Калининградской области.



В составы сборных вошли по десять представителей каждого вида борьбы (женской, вольной, греко-римской) в возрасте 14-15 лет. Квалификационный матч состоял из тридцати схваток, победу со счетом 16:14 одержали представители Гомельщины. Открытие турнира посетил новоиспеченный чемпион Европы среди молодежи в классическом стиле Абубакар Хаслаханов.



В 1/4 финала южане 28 ноября встретятся с командой Могилевской области. Также в этом раунде плей-офф состоятся матчи Москва - Минская область (24.10), Минск - Брестская область (31.10) и Витебская область - Гродненская область (21.11). Полуфиналы пройдут во второй половине декабря, финал - в январе 2027 года.



Организованный Президентским спортивным клубом и Белорусской федерацией борьбы проект стартовал в 2022 году. В предыдущем сезоне победителем "Лиги храбрых" стала сборная Минской области. Ранее дважды лучшими становились юные борцы из Москвы, один титул у команды Могилевщины.-0-