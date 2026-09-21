"Юность" проиграла четвертый матч из пяти на старте чемпионата страны по хоккею

На старте регулярного чемпионата минчане выиграли только один матч из пяти, с тремя очками подопечные Сергея Пушкова не входят даже в топ-10. Смоленский клуб после двух поражений в начале сезона добыл третью победу подряд и поднялся в зону плей-офф. 23 сентября команды вновь встретятся на "Чижовка-Арене".-0- На старте регулярного чемпионата минчане выиграли только один матч из пяти, с тремя очками подопечные Сергея Пушкова не входят даже в топ-10. Смоленский клуб после двух поражений в начале сезона добыл третью победу подряд и поднялся в зону плей-офф. 23 сентября команды вновь встретятся на "Чижовка-Арене".-0-

Фото Вадима Кондратюка Фото Вадима Кондратюка

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная "Юность" потерпела очередную неудачу на старте сезона-2026/27 белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.В матче пятого тура минчане принимали смоленский "Славутич". Хоккеисты столичного клуба отличились по разу в каждом из периодов, гости поразили чужие ворота только во второй 20-минутке, но зато сразу пять раз. Итог игры - 5:3 в пользу гостей, по две шайбы в этом поединке забросили Денис Еркин ("Славутич") и Артем Нечаев ("Юность").