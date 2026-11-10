"Юность" прервала серию поражений в экстралиге, "Гомель" выиграл седьмой матч кряду

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Металлурга", "Шахтера", "Юности" и "Гомеля" одержали победы в матчах 22-го тура регулярного чемпионата белорусской экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.



"Юность" на выезде обыграла "Динамо-Молодечно", которое подходило к встрече без поражений в ноябре. За десять минут до конца игры счет на табло был равным, но в оставшееся время минчане огорчили хозяев трижды и не пропустили сами. В результате 4:1, столичный клуб прервал серию из четырех неудач.



"Гомель" дома в серии буллитов одолел "Витебск" (2:1). Для "рысей" этот успех стал седьмым подряд, в то время как северяне не побеждают уже восемь игр. Также 10 ноября "Шахтер" в гостях благодаря дублям Ахмеда Гимбатова и Павла Ажгирея разобрался с "Неманом" (5:1), а "Металлург" в Жлобине обыграл "Лиду" (1:0).-0-