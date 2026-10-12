"> "Юность" получила семь шайб от "Шахтера", "Славутич" крупно проиграл "Лиде"

В зоне плей-ин располагаются "Лида", "Витебск" (по 15 баллов), "Неман" и "Авиатор" (по 11). Вне топ-10 обитают "Могилев" (8), "Локомотив" (7), "Юность" и "Химик" (по 3). Следующие матчи в чемпионате Беларуси по хоккею пройдут 15 октября.-0-

Фото Вадима Кондратюка Фото Вадима Кондратюка

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Шахтер", "Металлург" и "Лида" добыли победы в матчах 12-го тура регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.Солигорский клуб на выезде не оставил шансов минской "Юности". После первого периода ничего не предвещало разгрома, на перерыв соперники ушли при счете 1:1. В последовавшие сорок минут "горняки" забросили шесть безответных шайб, в итоге 7:1. Для столичной команды это поражение стало девятым подряд.Параллельно "Славутич" дома неожиданно крупно "сгорел" "Лиде" (0:4) и прервал серию из девяти побед. Дубль за "рыцарей" оформил Максим Чубуков, голкипер Илья Братушкин совершил 33 сейва. В еще одном матче понедельника "Металлург" благодаря двум голам Александра Тимирева в гостях одолел "Брест" (3:2).После 12 туров регулярного чемпионата положение в верхней части турнирной таблицы выглядит следующим образом:"Металлург" (20 очков);"Шахтер" (19);"Славутич", "Гомель" (18);"Брест", "Динамо-Молодечно" (16).