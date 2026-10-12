"> "Юность" получила семь шайб от "Шахтера", "Славутич" крупно проиграл "Лиде"

Солигорский клуб на выезде не оставил шансов минской "Юности". После первого периода ничего не предвещало разгрома, на перерыв соперники ушли при счете 1:1. В последовавшие сорок минут "горняки" забросили шесть безответных шайб, в итоге 7:1. Для столичной команды это поражение стало девятым подряд.
После 12 туров регулярного чемпионата положение в верхней части турнирной таблицы выглядит следующим образом:
1. "Металлург" (20 очков);
2. "Шахтер" (19);
3-4. "Славутич", "Гомель" (18);
5-6. "Брест", "Динамо-Молодечно" (16).
В зоне плей-ин располагаются "Лида", "Витебск" (по 15 баллов), "Неман" и "Авиатор" (по 11). Вне топ-10 обитают "Могилев" (8), "Локомотив" (7), "Юность" и "Химик" (по 3). Следующие матчи в чемпионате Беларуси по хоккею пройдут 15 октября.-0-
Фото Вадима Кондратюка