"Юность" обыграла "Неман" в первом "класико" сезона экстралиги

Первый в сезоне поединок двух самых титулованных клубов страны и принципиальных соперников приняла "Чижовка-Арена". Хозяева открыли счет на 17-й минуте встречи, но еще до перерыва гости отыгрались, а на старте следующей трети вышли вперед. Форвард "Юности" Арсений Ковгореня сравнял цифры в конце второго периода и он же принес столичной команде победу в овертайме - 3:2.
Также 27 октября "Химик" на выезде одолел "Могилев" (2:1), обе шайбы за новополочан забросил российский форвард Иван Гуськов. Новополочане прервали серию из восьми поражений, победа стала для клуба лишь второй в нынешнем сезоне. В еще одном матче вторника "Брест" в гостях обыграл "Славутич" (3:1).-0-
Фото Вадима Кондратюка