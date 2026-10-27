"Юность" обыграла "Неман" в первом "класико" сезона экстралиги

Также 27 октября "Химик" на выезде одолел "Могилев" (2:1), обе шайбы за новополочан забросил российский форвард Иван Гуськов. Новополочане прервали серию из восьми поражений, победа стала для клуба лишь второй в нынешнем сезоне. В еще одном матче вторника "Брест" в гостях обыграл "Славутич" (3:1).-0- Также 27 октября "Химик" на выезде одолел "Могилев" (2:1), обе шайбы за новополочан забросил российский форвард Иван Гуськов. Новополочане прервали серию из восьми поражений, победа стала для клуба лишь второй в нынешнем сезоне. В еще одном матче вторника "Брест" в гостях обыграл "Славутич" (3:1).-0-

Фото Вадима Кондратюка Фото Вадима Кондратюка

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская "Юность" победила гродненский "Неман" в матче регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.Первый в сезоне поединок двух самых титулованных клубов страны и принципиальных соперников приняла "Чижовка-Арена". Хозяева открыли счет на 17-й минуте встречи, но еще до перерыва гости отыгрались, а на старте следующей трети вышли вперед. Форвард "Юности" Арсений Ковгореня сравнял цифры в конце второго периода и он же принес столичной команде победу в овертайме - 3:2.21-летний нападающий отметился голом в третьем поединке подряд, минчане нанесли гродненцам всего второе поражение в уходящем месяце. В 17 турах регулярного чемпионата "Юность" набрала только девять баллов и сейчас занимает 12-е место в экстралиге, у "Немана" вдвое больше очков и 7-я позиция.