Итоговый турнир WTA: Соболенко уступила Андреевой

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском Индиан-Уэллсе минувшей ночью завершились встречи второго тура группового этапа итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.



Вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко встречалась с российской теннисисткой Миррой Андреевой, занимающей третье место в мировом рейтинге, и всего за час уступила - 4:6 0:6. В первом туре Соболенко с трудом победила в двух партиях чешку Каролину Мухову (7-й номер рейтинга WTA) - 7:6 (7:2), 7:5, а Андреева уверенно выиграла у украинки Элины Свитолиной (6) - 6:4, 6:0. В заключительном матче первого этапа Соболенко будет соперничать со Свитолиной, которая во втором туре сумела переиграть Мухову - 3:6, 6:2, 6:2.



Турнирную таблицу первой группы возглавляет чешская теннисистка Линда Носкова (8), которая уверенно переиграла американку Кори Гауфф (4) - 6:3, 6:3 и украинку Марту Костюк (10) - 6:2, 6:4. По одной виктории у американских теннисисток Джессики Пегулы (5) и Кори Гауфф, Костюк потерпела два поражения. В третьем туре Костюк сыграет с Гауфф, а Пегула встретится с Носковой.



После финиша групповой стадии в полуфинал выйдут по две лучшие теннисистки из каждого квартета. Решающий поединок за чемпионский титул на корте Indian Wells Tennis Garden состоится 15 ноября.



Общий призовой фонд итогового турнира WTA составляет $10 млн. Если победительница выиграет все встречи, то заработает $3,37 млн и 1500 рейтинговых очков. В 2025 году в Эр-Рияде триумфатором стала Елена Рыбакина, обыгравшая в финальном матче Арину Соболенко - 6:3, 7:6 (7:0). Для Соболенко это был второй неудачный финал итогового турнира: в 2022 году в американском Форт-Уэрте она потерпела поражение от французской теннисистки Каролин Гарсии - 6:7, 4:6. В 2011 году в турецком Стамбуле еще одна белоруска Виктория Азаренко также играла в финале, уступив в трехсетовом поединке чешке Петре Квитовой - 5:7, 6:4, 3:6.-0-