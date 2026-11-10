Итоги октября: крупные выигрыши в играх "Спорт-пари"

Октябрь принес участникам электронных интерактивных игр "Спорт-пари" серию крупных выигрышей. Главным событием месяца стали сразу два джекпота, разыгранных в игре "Спортлото 5/36".
Общая сумма выигрышей за октябрь составила 4 440 207 рублей.
"СПОРТЛОТО 5/36": два джекпота за месяц
● 89 175 рублей выиграл участник тиража № 2475 от 2 октября. Ставка была сделана в точке продаж в Речице, а выигрышной стала комбинация, выбранная с помощью функции "Автовыбор".
● 59 650 рублей составил выигрыш в тираже № 2487 от 30 октября. Ставка сделана в Полоцке, где участник также доверил подбор чисел алгоритму "Автовыбора".
"БЛИЦ": 4 крупных выигрыша
● 11 000 руб. - 19 октября, онлайн.
● 10 000 руб. - 8 октября, г. Гомель, точка продаж.
● 10 000 руб. - 30 октября, г. Минск, точка продаж.
● 4 000 руб. - 12 октября, г. Борисов, точка продаж.
"СПОРТЛОТО 6/49": рост джекпота и победы в категории "5 из 6"
Джекпот в игре продолжает расти и уже превысил отметку в 18 600 000 рублей.
11 участников в октябре верно угадали 5 чисел из 6 и получили выигрыши в размере от 4 810 до 18 046 рублей.
"СПОРТПРОГНОЗ": результаты месяца
В октябре победителями в этой игре стали 11 знатоков спорта, сделавших ставки через интернет и в точках продаж. Размер их выигрышей составил от 2 947 до 5 018 рублей.
Команда "Спорт-пари" поздравляет всех победителей октября!
Напоминаем, что принять участие в играх "Спорт-пари" могут лица старше 18 лет.
Обращаем внимание, что джекпот "Спортлото 6 из 49" уже превысил 18 688 240 руб. и продолжает расти.
В соответствии с законодательством Республики Беларусь выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогом.
Согласно условиям проведения электронных интерактивных игр компания "Спорт-пари" делится протоколами игр
Как принять участие?
∙ Онлайн: зайти на сайт sportpari.by, пройти регистрацию и сделать ставки. Все то же самое возможно через моб. приложение.
∙ Офлайн: в точках продаж. Узнать расположение ближайшей точки можно по ссылке: Адреса точек продаж компании Спорт-пари - найти точку