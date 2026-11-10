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Итоги октября: крупные выигрыши в играх "Спорт-пари"

Опубликовано:

Логотип БелТА
Спорт
10 ноября 2026, 16:00

Итоги октября: крупные выигрыши в играх "Спорт-пари"

Октябрь принес участникам электронных интерактивных игр "Спорт-пари" серию крупных выигрышей. Главным событием месяца стали сразу два джекпота, разыгранных в игре "Спортлото 5/36".

Общая сумма выигрышей за октябрь составила 4 440 207 рублей.

"СПОРТЛОТО 5/36": два джекпота за месяц

●       89 175 рублей выиграл участник тиража № 2475 от 2 октября. Ставка была сделана в точке продаж в Речице, а выигрышной стала комбинация, выбранная с помощью функции "Автовыбор".
●       59 650 рублей составил выигрыш в тираже № 2487 от 30 октября. Ставка сделана в Полоцке, где участник также доверил подбор чисел алгоритму "Автовыбора".

"БЛИЦ": 4 крупных выигрыша

●       11 000 руб. - 19 октября, онлайн.
●       10 000 руб. - 8 октября, г. Гомель, точка продаж.
●       10 000 руб. - 30 октября, г. Минск, точка продаж.
●        4 000 руб. - 12 октября, г. Борисов, точка продаж.

"СПОРТЛОТО 6/49": рост джекпота и победы в категории "5 из 6"

Джекпот в игре продолжает расти и уже превысил отметку в 18 600 000 рублей.

11 участников в октябре верно угадали 5 чисел из 6 и получили выигрыши в размере от 4 810 до 18 046 рублей.

"СПОРТПРОГНОЗ": результаты месяца

В октябре победителями в этой игре стали 11 знатоков спорта, сделавших ставки через интернет и в точках продаж. Размер их выигрышей составил от 2 947 до 5 018 рублей.

Команда "Спорт-пари" поздравляет всех победителей октября!

Напоминаем, что принять участие в играх "Спорт-пари" могут лица старше 18 лет.

Обращаем внимание, что джекпот "Спортлото 6 из 49" уже превысил 18 688 240 руб. и продолжает расти.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогом.
 
Согласно условиям проведения электронных интерактивных игр компания "Спорт-пари" делится протоколами игр
 
Как принять участие?   

Онлайн: зайти на сайт sportpari.by, пройти регистрацию и сделать ставки. Все то же самое возможно через моб. приложение.   
Офлайн: в точках продаж. Узнать расположение ближайшей точки можно по ссылке: Адреса точек продаж компании Спорт-пари - найти точку



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