Итоги Августа: главные выигрыши месяца

Август завершился для участников электронных интерактивных игр "Спорт-пари" серией крупных выигрышей. Месяц выдал один из самых результативных финалов летнего сезона.
Общая сумма выигрышей за август составила 4 255 043 руб.
"3+3": розыгрыш второго джекпота в истории игры
- 252 969 руб. составил выигрыш в тираже № 1751, состоявшемся 29 августа. Это второй джекпот с момента запуска игры "3+3". Победная ставка была сделана в одной из точек продаж Минска с использованием функции "Автовыбор".
"СПОРТЛОТО 5/36": розыгрыш пятого джекпота с начала года
- 85 865 руб. выиграл участник тиража № 2460 от 28 августа. Ставка была сделана в одной из точек продаж в Барановичах, а выигрышной стала комбинация, выбранная игроком самостоятельно.
- 50 000 руб. выиграл участник 5 августа в тираже № 6038. Ставка была сделана в точке продаж в Витебске.
- 50 000 руб. выиграл участник 13 августа в тираже № 6046.Ставка была сделана онлайн.
- 25 000 руб. выиграл участник 13 августа в тираже № 6046. Ставка была сделана онлайн.
"БЛИЦ": крупные победы августа
- 10 000 руб. – 12 августа, г. Минск, точка продаж.
- 10 000 руб. – 14 августа, онлайн
"СПОРТЛОТО 6/49": рост джекпота и победы в категории "5 из 6"
Джекпот в игре "Спортлото 6/49" продолжает расти и уже перешагнул отметку в 17 900 000 руб.
- Одиннадцать участников (сделавших ставки как онлайн, так и в точках продаж) стали победителями в категории "5 из 6" в августе. Размер их выигрышей составил от 7 971 до 18 430 руб.
- 5 165 руб. – 4 августа, г. Гродно, точка продаж.
- по 2 661 руб. – 22 августа, 3 участника: г. Минск, точка продаж (1); онлайн (2).
Команда "Спорт-пари" поздравляет всех победителей августа!
Напоминает, что принять участие в играх "Спорт-пари" могут лица, достигшие 18 лет. Сделать ставку можно на сайте sportpari.by, в мобильном приложении или в точках продаж по всей Беларуси.
Согласно условиям проведения электронных интерактивных игр компания "Спорт-пари" делится протоколами игр.
Как принять участие?
- Онлайн: зайти на сайт sportpari.by, пройти регистрацию и сделать ставки. Все то же самое возможно через моб. приложение.
- Офлайн: в точках продаж. Узнать расположение ближайшей точки можно по ссылке: Адреса точек продаж компании Спорт-пари - найти точку