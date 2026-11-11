"Использовали шансы в концовке матча". Брылин о победе над "Авангардом"

Столичный клуб прервал серию из трех поражений и вернулся в топ-8 Западной конференции. До конца ноября динамовцы проведут шесть подряд матчей на выезде, первый из них состоится 13 ноября. Принимать "зубров" будет сосед по таблице петербургский СКА.-0- Столичный клуб прервал серию из трех поражений и вернулся в топ-8 Западной конференции. До конца ноября динамовцы проведут шесть подряд матчей на выезде, первый из них состоится 13 ноября. Принимать "зубров" будет сосед по таблице петербургский СКА.-0-





Фото Сергея Шелега

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер хоккейного минского "Динамо" Сергей Брылин отметил самоотверженность подопечных в победном матче регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда", сообщает корреспондент БЕЛТА.Минчане впервые в сезоне одержали победу с сухим счетом, забросив в ворота соперника четыре безответные шайбы в третьем периоде. Авторами голов стали Ретт Гарднер, Тай Смит, Сергей Кузнецов и Ксавье Уэлле. Голкипер "Динамо" Зак Фукале отразил все 27 бросков омичей."Очень важная командная победа. В последнее время было много игр, которые складывались непросто. В этот раз первые сорок минут у нас были проблемы с прохождением средней зоны и входом в чужую, из-за чего не получалось создать достаточно моментов. Приятно было видеть, что команда билась до последнего, боролась и использовала шансы в концовке матча. Зак своей игрой приблизил нас к победе. Но и ребята молодцы - ловили шайбу на себя, действовали ответственно", - сказал Сергей Брылин.