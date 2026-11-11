"Использовали шансы в концовке матча". Брылин о победе над "Авангардом"

"Очень важная командная победа. В последнее время было много игр, которые складывались непросто. В этот раз первые сорок минут у нас были проблемы с прохождением средней зоны и входом в чужую, из-за чего не получалось создать достаточно моментов. Приятно было видеть, что команда билась до последнего, боролась и использовала шансы в концовке матча. Зак своей игрой приблизил нас к победе. Но и ребята молодцы - ловили шайбу на себя, действовали ответственно", - сказал Сергей Брылин.
Столичный клуб прервал серию из трех поражений и вернулся в топ-8 Западной конференции. До конца ноября динамовцы проведут шесть подряд матчей на выезде, первый из них состоится 13 ноября. Принимать "зубров" будет сосед по таблице петербургский СКА.-0-
Фото Сергея Шелега