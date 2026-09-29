Испанцы разгромили хорватов во втором туре Лиги наций УЕФА

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольных полях Европы завершились встречи второго тура Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В сильнейшем дивизионе - лиге А, без потерь идут четыре команды. В группе А3 чемпионы планеты футболисты Испании после победы над англичанами (3:2) уверенно переиграли хорватов - 4:1. Англия во втором туре со счетом 2:0 победила чехов, которые до этого уступили хорватам (1:2). Положение команд после двух игровых дней: Испания - 6 очков, Англия - 3, Хорватия - 3, Чехия - 0.



В группе А1 футболисты Франции добыли две виктории с одинаковым счетом 1:0. В первом туре подопечные Зинедина Зидана переиграли турецкую команду, а затем одолели бельгийцев. Итальянцы после домашнего поражения от Бельгии (0:2) разгромили в гостях турок со счетом 4:1. Положение команд: Франция - 6, Бельгия - 3, Италия - 3, Турция - 0. В пятницу, 2 октября французы примут в Сен-Дени сборную Италии, а бельгийцы сыграют у себя дома с Турцией.



В квартете А2 лидерство неожиданно захватила Греция. Сначала греки в Белграде одержали волевую победу над сербами со счетом 2:1, а потом в немецком Аугсбурге сенсационно одолели команду Германии с результатом 1:0. В следующем туре 1 октября греческие футболисты сыграют в Афинах с командой Нидерландов, которая разошлась миром с Германией (1:1) и победила сербов (2:1). Положение команд: Греция - 6, Нидерланды - 4, Германия - 1, Сербия - 0.



Действующие победители Лиги наций португальцы возглавляют таблицу группы А4. На старте Португалия у себя дома была сильнее Уэльса - 1:0, а потом переиграла в Осло норвежцев со счетом 2:1. В следующем матче 1 октября португальцы в Копенгагене будут соперничать с датчанами, которые уступили норвежцам (2:3) и победили валлийцев (2:0). Положение команд - Португалия - 6, Дания - 3, Норвегия - 3, Уэльс - 0.



Во втором по рангу дивизионе - лиге В, по две виктории одержали сборные Австрии, Швеции и Швейцарии.



Сборная Беларуси в первом поединке группы С1 уступила в Тиране албанцам со счетом 0:2, а затем в Хельсинки сыграла вничью с финнами - 0:0. Вперед вышли албанские футболисты, которые во втором туре победили Сан-Марино - 3:0. Турнирное положение после двух туров: Албания - 6, Финляндия - 4, Беларусь - 1, Сан-Марино - 0. В лиге С по шесть очков из шести возможных также набрали сборные Словакии и Черногории.



На первом этапе участники Лиги наций разделены на четыре дивизиона: в лигах A, B и C сформировано по четыре квартета, а в лиге D - две группы по три команды в каждой. Групповые этапы завершатся 17 ноября. Весной 2027 года борьбу за награды продолжат команды, занявшие 1-2-е места в лиге A. Четвертьфиналы состоятся в марте, а затем четыре лучшие сборные выйдут в финальную стадию, которая пройдет в июне.



Победители лиги B выйдут в лигу A, четыре лучшие команды лиги C перейдут в лигу B. Кроме того, в связи с изменением формата турнира все команды лиги D получат пропуска в лигу C. Начиная с сезона-2028/29 участники Лиги наций УЕФА будут разделены на три лиги. В каждом из трех дивизионов A, B, C будет сформировано по три группы из шести команд.



Триумфатором Лиги наций дважды становилась сборная Португалии (2019, 2025), по разу ее выигрывали футболисты Франции (2021) и Испании (2023).-0-