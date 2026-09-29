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Испанцы разгромили хорватов во втором туре Лиги наций УЕФА

Опубликовано:

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Спорт
29 сентября 2026, 23:50

Испанцы разгромили хорватов во втором туре Лиги наций УЕФА

Ламин Ямаль. Фото из архива РИА Новости
Ламин Ямаль. Фото из архива РИА Новости
Ламин Ямаль. Фото из архива РИА Новости
29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольных полях Европы завершились встречи второго тура Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сильнейшем дивизионе - лиге А, без потерь идут четыре команды. В группе А3 чемпионы планеты футболисты Испании после победы над англичанами (3:2) уверенно переиграли хорватов - 4:1. Англия во втором туре со счетом 2:0 победила чехов, которые до этого  уступили хорватам (1:2). Положение команд после двух игровых дней: Испания - 6 очков, Англия - 3, Хорватия - 3, Чехия - 0.
 
В группе А1 футболисты Франции добыли две виктории с одинаковым счетом 1:0. В первом туре подопечные Зинедина Зидана переиграли турецкую команду, а затем одолели бельгийцев. Итальянцы после домашнего поражения от Бельгии (0:2) разгромили в гостях турок со счетом 4:1. Положение команд: Франция - 6, Бельгия - 3, Италия - 3, Турция - 0. В пятницу, 2 октября французы примут в Сен-Дени сборную Италии, а бельгийцы сыграют у себя дома с Турцией. 

В квартете А2 лидерство неожиданно захватила Греция. Сначала греки в Белграде одержали волевую победу над сербами со счетом 2:1, а потом в немецком Аугсбурге сенсационно одолели команду Германии с результатом 1:0. В следующем туре 1 октября греческие футболисты сыграют в Афинах с командой Нидерландов, которая разошлась миром с Германией (1:1) и победила сербов (2:1). Положение команд: Греция - 6, Нидерланды - 4, Германия - 1, Сербия - 0.

Действующие победители Лиги наций португальцы возглавляют таблицу группы А4. На старте Португалия у себя дома была сильнее Уэльса - 1:0, а потом переиграла в Осло норвежцев со счетом 2:1. В следующем матче 1 октября португальцы в Копенгагене будут соперничать с датчанами, которые уступили норвежцам (2:3) и победили валлийцев (2:0). Положение команд - Португалия - 6, Дания - 3, Норвегия - 3, Уэльс - 0.

Во втором по рангу дивизионе - лиге В, по две виктории одержали сборные Австрии, Швеции и Швейцарии.

Сборная Беларуси в первом поединке группы С1 уступила в Тиране албанцам со счетом 0:2, а затем в Хельсинки сыграла вничью с финнами - 0:0. Вперед вышли албанские футболисты, которые во втором туре победили Сан-Марино - 3:0. Турнирное положение после двух туров: Албания - 6, Финляндия - 4, Беларусь - 1, Сан-Марино - 0. В лиге С по шесть очков из шести возможных также набрали сборные Словакии и Черногории.

На первом этапе участники Лиги наций разделены на четыре дивизиона: в лигах A, B и C сформировано по четыре квартета, а в лиге D - две группы по три команды в каждой. Групповые этапы завершатся 17 ноября. Весной 2027 года борьбу за награды продолжат команды, занявшие 1-2-е места в лиге A. Четвертьфиналы состоятся в марте, а затем четыре лучшие сборные выйдут в финальную стадию, которая пройдет в июне.

Победители лиги B выйдут в лигу A, четыре лучшие команды лиги C перейдут в лигу B. Кроме того, в связи с изменением формата турнира все команды лиги D получат пропуска в лигу C. Начиная с сезона-2028/29 участники Лиги наций УЕФА будут разделены на три лиги. В каждом из трех дивизионов A, B, C будет сформировано по три группы из шести команд.

Триумфатором Лиги наций дважды становилась сборная Португалии (2019, 2025), по разу ее выигрывали футболисты Франции (2021) и Испании (2023).-0-
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