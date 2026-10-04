Испанец Хуан Диас стал главным тренером "МЛ Витебск"

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанский специалист Хуан Диас стал новым главным тренером футболистов "МЛ Витебск", сообщает корреспондент БЕЛТА.



48-летний испанец сменил россиянина Филиппа Соколинского, который возглавлял витебскую команду с июня. Ранее Хуан Диас входил в тренерский штаб "Севильи", которая в 2023 году стала победителем Лиги Европы. В 2026 году он возглавлял московскую "Родину", которую впервые в истории вывел в российскую премьер-лигу.



Сейчас "МЛ Витебск" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, набрав 44 очка в 21 проведенном матче. Впереди футболисты "Ислочи", у которых 45 баллов после 22 игр. В поединке 24-го тура 11 октября подопечные Хуана Диаса сыграют в гостях с футболистами "Гомеля".-0-