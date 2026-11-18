18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанец Карлос Алькарас (3-й номер мирового рейтинга) одержал вторую победу на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в итальянском Турине, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Сегодня действующий победитель этих соревнований выиграл у российского теннисиста Даниила Медведева (5) - 6:2, 6:4. В первом туре Алькарас уверенно переиграл американского теннисиста Френсиса Тиафо (8) - 6:2, 6:2, а Медведев выиграл у итальянца Флавио Коболли (6) - 7:6 (7:4), 6:4. Во втором сегодняшнем матче Тиафо будет соперничать с Коболли.



Накануне первым полуфиналистом досрочно стал лидер мирового рейтинга Александр Зверев из Германии, который одержал вторую викторию, переиграв американца Бена Шелтона (4) - 6:2, 7:6 (7:4). В стартовом матче Зверев победил испанского теннисиста Рафаэля Ходара (10) - 6:4, 6:4. Во втором туре испанец уступил французскому теннисисту Артюру Фису (7), который до этого проиграл Шелтону.



После завершения групповой стадии в полуфинал выходят по два лучших теннисиста из каждого квартета. Решающий поединок состоится 22 ноября. Общий призовой фонд итогового турнира ATP составляет $15,75 млн. Если чемпион выиграет все пять поединков, то заработает $5,17 млн и 1500 рейтинговых очков. Год назад победителем стал итальянский теннисист Янник Синнер, обыгравший в финальном матче Карлоса Алькараса - 7:6 (7:4), 7:5.-0-