"Ислочь" победила футболистов "Гомеля" на чемпионате Беларуси 

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Ислочь" одержала победу над футболистами "Гомеля" и сохранила за собой первое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В составе лидеров первенства голевой дубль оформил Владимир Хващинский, у гостей отличился Максим Мардас. В итоге 2:1 в пользу "Ислочи", которая не проигрывает на протяжении 14 матчей подряд. Позже "МЛ Витебск" сыграет в Могилеве с "Днепром", а на поле Национального футбольного стадиона в динамовском дерби минчане примут брестчан. На этом матче впервые в Беларуси будет опробована система VAR (видеоассистент рефери). Также в воскресенье БАТЭ сыграет в "Борисов-Арене" с "Нафтаном".



Результаты остальных встреч 22-го тура: "Неман" (Гродно) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 1:0, "Арсенал" (Дзержинск) - "Барановичи" - 0:0, "Минск" - "Славия" (Мозырь) - 1:0, "Витебск" - "Белшина" (Бобруйск) - 1:1.



Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Ислочь" - 45 очков (21 матч), "МЛ Витебск" - 40 (19), "Динамо" - 40 (19), "Гомель" - 36 (22). Турнирную таблицу замыкает "Нафтан", у которого всего 10 очков, у "Днепра" 15 зачетных баллов, в активе БАТЭ 17 очков, 18 баллов у "Белшины". Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий "Гомеля" Тимофей Симаненка, забивший 10 мячей, на один гол меньше у защитника "Ислочи" Евгения Юдчица, 8 мячей в активе российского полузащитника брестского "Динамо" Егора Корцова.-0-