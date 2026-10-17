Илья Протас с передачи Овечкина забросил первую шайбу в сезоне НХЛ 

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий "Вашингтона" Илья Протас забросил первую шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Вечером 17 октября по минскому времени столичный клуб дома обыграл "Нью-Джерси" (4:2). Илья Протас поразил чужие ворота в начале второго периода при счете 1:1, белорусу ассистировал капитан "Вашингтона" и рекордсмен НХЛ Александр Овечкин. В восьми матчах со старта сезона 20-летний витебчанин набрал 5 (1+4) очков.
Старший брат Ильи Алексей Протас провел на льду 16 с половиной минут и завершил встречу с показателем полезности "+1". Следующий поединок "Кэпиталз" проведут 21 октября против "Лос-Анджелеса".-0-