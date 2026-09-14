14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер хоккейного минского "Динамо" Сергей Брылин подвел итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ против "Лады", сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.
В четвертом поединке со старта сезона минчане проиграли тольяттинцам со счетом 2:4. По ходу встречи один из голов "зубров" был отменен, две шайбы минчане получили в пустые ворота.
"Получилась упорная игра. Мы знали, что будет тяжело. Команда соперника действовала с огромным желанием, энергией и самоотдачей. Они заставляли нас удаляться, и в итоге эти два гола в неравных составах решили исход матча, - сказал Брылин. - Есть моменты, но нам не хватает хладнокровия в завершающей стадии. А без заброшенных шайб не выиграть. Все решают небольшие детали, но вместо того, чтобы находить пути к победе, мы пока находим только пути к поражению".
Столичный клуб начал регулярный чемпионат с четырех неудач подряд. Далее наша команда вернется на "Минск-Арену", где 18 сентября примет "Сибирь".-0-
Спорт
14 сентября 2026, 21:42
"Игра в неравных составах решила исход матча". Брылин о поражении от "Лады"
Фото hockey.by
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