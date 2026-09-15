15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Хващинский признан лучшим игроком 22-го тура футбольного чемпионата Беларуси по версии ассоциации "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.



В домашнем поединке с футболистами "Гомеля" опытный нападающий "Ислочи" оформил голевой дубль, и помог своей команде выиграть со счетом 2:1. После этой виктории в активе "Ислочи" стало 45 очков, она по-прежнему возглавляет турнирную таблицу. Первый из двух голов Хващинского стал самым красивым в минувшем туре. На 39-й минуте игры нападающий прошел по правому флангу и эффектным ударом с дальней дистанции отправил мяч за спину голкипера гомельчан Станислава Клещука.



Положение в лидирующей группе: "Ислочь" - 45 очков (21 матч), "МЛ Витебск" - 41 (20), "Динамо" (Минск) - 40 (20), "Динамо" (Брест) - 37 (22), "Гомель" - 36 (22). Турнирную таблицу замыкает "Нафтан", набравший 11 очков, у "Днепра" 16 зачетных баллов, у БАТЭ и "Белшины" по 18 очков. Список лучших бомбардиров возглавляет Тимофей Симаненка ("Гомель"), забивший 10 мячей.



В следующем туре встречаются:



18 сентября: "МЛ Витебск" - "Арсенал", "Белшина" - "Минск";



19 сентября: "Ислочь" - "Неман", "Динамо" (Минск) - БАТЭ, "Славия" - "Нафтан";



20 сентября: "Барановичи" - "Гомель", "Динамо" (Брест) - "Днепр", "Витебск" - "Торпедо-БелАЗ".-0-