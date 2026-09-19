"Хотели услышать пение трибун после матча". Форвард "Динамо" Липский о первой победе в сезоне

Победа над клубом из Новосибирска (4:1) стала для "зубров" первой в новом сезоне. Обе-Кюбель оформил дубль, Липский забросил вторую шайбу своей команды в поединке.

"Прекрасные эмоции. Мы очень старались в двух первых матчах чемпионата на "Минск-Арене", но не получалось довести до победы. А так хотелось выиграть именно дома и послушать, как трибуны поют "Седую ночь" после матча, - отметил Даниил Липский. - Рад и своей первой шайбе в сезоне. Илья Усов сделал передачу прямо в клюшку, мне оставалось только подставить".

"Первые три игры могли закончиться в пользу любой команды, во многих моментах мы выглядели лучше соперников. Потому особенно приятно наконец победить. Впервые услышал, как болельщики скандируют мою фамилию и поют, было очень круто, - добавил Николя Обе-Кюбель. - Нужно продолжать играть так же. До этого нам не хватало голов в равных составах, а сейчас все получилось. Надеюсь, этот успех добавит всей команде уверенности". "Первые три игры могли закончиться в пользу любой команды, во многих моментах мы выглядели лучше соперников. Потому особенно приятно наконец победить. Впервые услышал, как болельщики скандируют мою фамилию и поют, было очень круто, - добавил Николя Обе-Кюбель. - Нужно продолжать играть так же. До этого нам не хватало голов в равных составах, а сейчас все получилось. Надеюсь, этот успех добавит всей команде уверенности".

Следующий поединок подопечные Сергея Брылина проведут 20 сентября дома против екатеринбургского "Автомобилиста". Начало встречи в 17.10.-0- Следующий поединок подопечные Сергея Брылина проведут 20 сентября дома против екатеринбургского "Автомобилиста". Начало встречи в 17.10.-0-





Фото Дениса Костюченко

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающие минского "Динамо" Даниил Липский и Николя Обе-Кюбель рассказали о домашнем матче против "Сибири" в регулярном чемпионате КХЛ. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.