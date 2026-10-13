13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер минского "Динамо" Сергей Брылин назвал нестабильной игру команды в матче с "Шанхайскими Драконами" и в первой четверти регулярного чемпионата КХЛ в целом, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Минчане обыграли "драконов" со счетом 3:2, добыв первую победу на выезде в текущем сезоне и прервав семиматчевую серию шанхайцев с набранными очками. Дубль за "зубров" оформил Даниил Липский, автором победной шайбы стал Крис Тирни.
Далее динамовцы проведут два поединка на родном льду. 14 октября в "Минск-Арену" пожалует лидер Восточной конференции "Металлург" из Магнитогорска, а 18 октября столичный клуб примет казанский "Ак Барс".-0-
Спорт
13 октября 2026, 07:21
Хорошо настроились, контролировали игру почти до конца - Брылин о первой победе в гостях
Сергей Брылин. Фото ФХБ
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