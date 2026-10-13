Хорошо настроились, контролировали игру почти до конца - Брылин о первой победе в гостях

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер минского "Динамо" Сергей Брылин назвал нестабильной игру команды в матче с "Шанхайскими Драконами" и в первой четверти регулярного чемпионата КХЛ в целом, сообщает корреспондент БЕЛТА.Минчане обыграли "драконов" со счетом 3:2, добыв первую победу на выезде в текущем сезоне и прервав семиматчевую серию шанхайцев с набранными очками. Дубль за "зубров" оформил Даниил Липский, автором победной шайбы стал Крис Тирни."Для нас это была очень важная встреча после неудачного матча в Ярославле. Ребята хорошо настроились, мы контролировали игру большую часть времени. Но удаления, которые подводят нас на протяжении всего сезона, снова дали о себе знать. Сами создали себе проблемы в концовке. Хорошо, что в итоге довели поединок до победы, - сказал Брылин. - Нам не хватает стабильности. Во многих матчах мы играем не все 60 минут на том уровне, к которому стремимся. В игре важна каждая деталь, команда еще учится избегать ошибок".Далее динамовцы проведут два поединка на родном льду. 14 октября в "Минск-Арену" пожалует лидер Восточной конференции "Металлург" из Магнитогорска, а 18 октября столичный клуб примет казанский "Ак Барс".-0-