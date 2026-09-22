Хоккейный клуб "Витебск" отметил 25-летие победой над "Локомотивом" 

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Витебск" отпраздновал 25-летие клуба, одержав четвертую победу подряд в новом сезоне белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Хоккейный клуб "Витебск" был основан 20 августа 2001 года. К юбилейной дате был приурочен домашний поединок против оршанского "Локомотива". Для игры "медведи" подготовили специальную форму с ретро-логотипом, элементы дизайна джерси отразили четверть века истории команды.



Хозяева открыли счет на 25-й минуте встречи, в середине третьего периода удвоили перевес, а за 10 секунд до финальной сирены установили итоговый счет - 3:0. Шатаут за "Витебск" оформил голкипер Владислав Окоряк. "Медведи" выиграли четвертый матч из пяти и сейчас занимают третье место в экстралиге.



Также 22 сентября "Лида" на своем льду разобралась с "Химиком" - 5:1, две шайбы за "рыцарей" забросил Максим Чубуков. Новополоцкий клуб не одержал ни одной победы на старте чемпионата и на пару с "Авиатором" замыкает турнирную таблицу.-0-