Хоккейное "Динамо" примет "Авангард" в последнем домашнем матче ноября

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские динамовцы сегодня проведут заключительный домашний матч месяца в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В последнем домашнем поединке перед продолжительной выездной серией "зубры" примут "Авангард". Омский клуб набирает очки шесть встреч подряд, при этом четыре предыдущие игры "ястребов" заканчивались в овертаймах. У минчан - серия из трех поражений, в девяти последних матчах наша команда добыла только две победы.



В минувшем сезоне "Динамо" и "Авангард" встречались дважды, оба раза сильнее за пределами основного времени оказывались омичи. В таблице Западной конференции "зубры" с 23 очками идут девятыми, у сибиряков 26 баллов и четвертое место на Востоке. Поединок в "Минск-Арене" стартует в 19.10.-0-