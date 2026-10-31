Хоккейная команда Президента победила на старте 20-го сезона РХЛ

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси победно начала выступление в юбилейном, 20-м по счету сезоне Республиканской хоккейной лиги (РХЛ), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на льду столичной "Олимпик-Арены" в стартовом поединке нового сезона дружина главы государства обыграла команду Гродненской области со счетом 12:8 (2:0, 6:1, 4:7).

Первую шайбу нового сезона забросил нападающий хозяев Николай Лукашенко, который отличился на 12-й минуте стартового периода. Незадолго до перерыва Дмитрий Буйницкий во второй раз поразил ворота гостей. В самом начале второго периода снова отличился Николай Лукашенко, а потом шайбы забросили его партнеры по команде Павел Волчек, Алексей Каркоцкий, Андрей Михалев, Алексей Баранов и Андрей Башко. Соперники ответили точным броском Андрея Гидревича. В заключительной трети матча в составе победителей еще две шайбы забросил Николай Лукашенко, по разу ворота соперников поразили Павел Волчек и Александр Лукашенко, в активе которого еще и две результативные передачи. У команды Гродненской области голевой дубль оформил Сергей Малявко, по одной шайбе забросили Евгений Корытцо, Виктор Кажаров, Андрей Орлюк, Никита Крыскин и Дмитрий Алещик.