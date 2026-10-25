Хоккеисты ЦСКА выиграли дерби у СКА, белорусы Дроздов и Сапего набрали очки

На своем льду петербуржцы проиграли москвичам со счетом 1:3, автором единственной шайбы у СКА стал Сергей Сапего. В 17 матчах сезона защитник набрал 7 (3+4) очков. Во второй результативной атаке ЦСКА голевую передачу отдал Иван Дроздов, это очко стало для форварда восьмым (3+5) в 19 играх чемпионата. Московские "армейцы" идут вторыми на Западе, у питерцев 8-я строчка в конференции вслед за минским "Динамо".
Также 25 октября "Амур" под руководством белорусского специалиста Александра Андриевского обыграл в дальневосточном дерби "Адмирал" (3:0), а "Ак Барс" с Андреем Стасем в составе одолел "Салават Юлаев" (2:1 в овертайме). "Северсталь" Александра Скоренова уступила "Локомотиву" (0:1), "Лада" проиграла "Сочи" (3:4), а "Шанхайские Драконы" в серии буллитов победили "Спартак" (4:3).-0-