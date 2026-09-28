Хоккеисты "Славутича" нанесли "Шахтеру" первое поражение в сезоне экстралиги

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Славутич", "Могилев" и "Авиатор" одержали победы в матчах понедельника в регулярном чемпионате белорусской хоккейной экстралиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Лидер турнирной таблицы "Шахтер" гостил у "Славутича". По ходу матча солигорчане вели со счетом 3:1, но упустили преимущество, причем спасительную шайбу смоляне забросили за секунду до конца третьего периода. Исход поединка решился в серии буллитов, где точнее были российские хоккеисты. "Славутич" выиграл пятый поединок подряд, а "Шахтер" потерпел первое поражение в сезоне.





В Могилеве местный клуб встречался с "Витебском". За пять минут до финальной сирены гости были впереди на два гола, однако могилевчане успели сравнять цифры, а за 50 секунд до окончания игры вырвали викторию - 4:3. Автором решающего гола у "львов" стал Артем Валеев. "Витебск" прервал победную серию, которая длилась пять игр.





Также 28 сентября "Авиатор" дома разобрался с "Юностью". На второй перерыв команды ушли при счете 1:1, но в финальной 20-минутке представители Барановичей поразили ворота минчан сразу четыре раза, получив в ответ только одну шайбу. В итоге 2:5, столичный клуб проиграл шесть из семи матчей в начале сезона.-0-