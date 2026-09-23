Хоккеисты "Славутича" дважды за три дня обыграли "Юность" в Минске

Поединок соперников на "Чижовка-Арене" 21 сентября также закончился в пользу "Славутича" (5:3). "Юность" проиграла пять матчей из шести на старте чемпионата и с тремя очками занимает 12-е место среди 14 команд турнира. Смоленский клуб продлил серию побед до четырех и идет в шестерке лучших.

Также 23 сентября лидер сезона солигорский "Шахтер" справился с "Могилевом" (4:1), а "Авиатор" в Барановичах был сильнее "Металлурга" (2:1). В четверг в экстралиге состоятся четыре поединка: "Брест" - "Гомель", "Лида" - "Химик", "Неман" - "Динамо-Молодечно" и "Витебск" - "Локомотив". Все встречи стартуют в семь часов вечера.-0-

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная "Юность" потерпела третье поражение подряд в регулярном чемпионате белорусской хоккейной экстралиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.Во втором домашнем матче сезона минчане встречались со "Славутичем". Молодой форвард "Юности" Дмитрий Хобян вывел свою команду вперед уже на пятой минуте, но эта шайба так и осталась для хозяев единственной. Смоляне же отличились по разу в первом и втором периодах и еще дважды в третьем. Финальный счет - 4:1.