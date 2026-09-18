Хоккеисты "Шахтера" во второй раз за три дня разгромили "Локомотив"

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский "Шахтер" продлил серию побед в регулярном чемпионате белорусской хоккейной экстралиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В четвертом туре регулярки "горняки" на выезде разобрались с Локомотивом - 7:1. По дублю за гостей оформили сразу трое нападающих - Владислав Рядченко, Никита Веренич и Данил Лой. Солигорчане разгромили оршанцев дважды за трое суток, встреча 16 сентября закончилась со счетом 8:1. В начале сезона "Шахтер" выиграл четыре матча из четырех.



Параллельно "Могилев" дома взял реванш у "Юности" за поражение в среду. Два периода команды свели к ничьей 2:2, а в заключительной трети хозяева забросили трижды за шесть минут - в итоге 5:3. Также 18 сентября "Витебск" дома одолел новополоцкий Химик (4:2), а смоленский "Славутич" на чужом льду не оставил шансов "Авиатору" (6:0).



После четырех туров лидерство в таблице делят "Металлург" и "Шахтер", не проигравшие ни одного матча. По три победы одержали "Витебск", "Могилев" и "Брест", также в топ-6 идет "Гомель". Самые титулованные клубы страны "Юность" и "Неман" на старте регулярки добыли только по одной победе. Следующие поединки в экстралиге пройдут 21 сентября.-0-