Хоккеисты "Шахтера" и "Могилева" забросили по семь шайб в матчах экстралиги

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре команды экстралиги продлили победные серии на старте нового сезона чемпионата Беларуси по хоккею, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В самом результативном матче 11 сентября "Могилев" на выезде обыграл "Авиатор". По ходу встречи гости вели со счетом 4:0, затем позволили "летчикам" подобраться вплотную, но в третьем периоде вернули комфортный отрыв - в итоге 7:4. По два раза у "львов" отличились российские новички клуба Артем Валеев и Камиль Шиафотдинов.



Хоккеисты "Шахтера" также забросили семь шайб в ворота "Химика", взамен получив лишь три. Хет-трик за солигорчан оформил Никита Веренич. Из четырех матчей пятницы основного времени не хватило только в одном - "Локомотив" и "Юность" свели 60 минут к ничьей 3:3, обошлись без голов в овертайме, а в серии буллитов оршанцы оказались точнее.



Также чемпион Беларуси "Металлург" в гостях был сильнее "Славутича" (2:1). Команды из Солигорска, Могилева, Орши и Жлобина начали сезон с двух побед подряд, в то время как клубы из Барановичей, Новополоцка, Минска и Смоленска оба стартовых поединка проиграли. 12 сентября второй тур регулярки экстралиги завершат три матча.-0-