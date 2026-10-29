Хоккеисты "Немана" и "Могилева" добились побед в матчах экстралиги





"Белорусское класико" в "Чижовка-Арене" между "Юностью" и "Неманом" завершилось в пользу гостей - 3:2, дубль за гродненцев оформил защитник Владислав Соколовский. "Красно-черные" взяли у столичного клуба реванш за поражение в овертайме два дня назад (2:3). Форвард минчан Арсений Ковгореня продлил серию с заброшенными шайбами до четырех матчей.

Также 29 октября "Могилев" принимал "Химик". По ходу игры хозяева вели со счетом 2:0, затем упустили перевес и даже оказались позади, но за несколько минут до конца третьего периода сравняли цифры. В трех результативных атаках "львов" поучаствовал Евгений Соломонов, в его активе две шайбы и голевая передача. В овертайме победу могилевчанам принес Камиль Шиафотдинов - 4:3.-0- Также 29 октября "Могилев" принимал "Химик". По ходу игры хозяева вели со счетом 2:0, затем упустили перевес и даже оказались позади, но за несколько минут до конца третьего периода сравняли цифры. В трех результативных атаках "львов" поучаствовал Евгений Соломонов, в его активе две шайбы и голевая передача. В овертайме победу могилевчанам принес Камиль Шиафотдинов - 4:3.-0-





Фото Вадима Кондратюка

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский "Неман" и хоккейный клуб "Могилев" одержали победы в матчах 18-го тура регулярного чемпионата белорусской экстралиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.