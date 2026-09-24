Хоккеисты минского и московского "Динамо" встретятся в российской столице

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" сегодня начнет вторую выездную серию в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Противостоять подопечным Сергея Брылина будут московские динамовцы. Команды встретятся уже во второй раз в сезоне: 12 сентября на нейтральном льду в Санкт-Петербурге сильнее в серии буллитов были москвичи (3:2). Матч в четверг примет "ВТБ Арена" в столице России, стартовое вбрасывание назначено на 19.30.



"Два последних дня мы работали над тактикой, постепенно находим свою игру. У всех хорошее настроение, все готовы, - сказал форвард минского "Динамо" Станислав Галиев. - Думаю, будет очень быстрая игра, интересная и для болельщиков, и для хоккеистов. Нужно навязывать свой стиль, не пропускать контратаки и поменьше удаляться".



"Зубры" начали сезон-26/27 с четырех поражений, но затем одержали две домашние победы. Московский клуб сыграл уже восемь матчей, поделив успехи и неудачи поровну. В таблице Западной конференции команды идут на соседних 6-й и 7-й строчках, минчане уступают соперникам одно очко.-0-