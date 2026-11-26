26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские динамовцы сегодня проведут последний из шести кряду матчей на выезде в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Последним соперником "зубров" в ноябре будет "Салават Юлаев". Домашнюю серию уфимцы начали с поражения в дерби от "Ак Барса" 12 ноября, после чего одержали три победы подряд. За четыре игры "зеленые" забросили сразу 17 шайб, но и пропустили при этом немало (16). У "Салавата" 32 очка и шестое место на Востоке.





Подопечные Сергея Брылина за две недели в гостях выиграли три матча из пяти. В текущем выезде у "Динамо" победа над "Барысом" (2:1) и поражение от "Металлурга" (4:5). С 31 баллом столичный клуб замыкает топ-8 Западной конференции.





"У соперника хорошая и быстрая команда с крупными игроками. Но мы должны сосредоточиться на своей игре. Мы сейчас в таком положении, когда каждая встреча очень важна. Постараемся одержать победу, чтобы вернуться домой в хорошем настроении", - сказал защитник "зубров" Ксавье Уэлле.





Пять предыдущих очных матчей минчан и уфимцев заканчивались за пределами основного времени. В минувшем сезоне команды играли между собой два раза и обменялись гостевыми победами. Первая в текущем чемпионате встреча "Динамо" и "Салавата Юлаева" стартует в 17.00 по Минску.-0-