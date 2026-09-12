12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" проиграло третий матч кряду в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-26/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первый выездной поединок сезона "зубры" провели в Санкт-Петербурге против московского "Динамо". Матч начался с массовой потасовки, по итогам которой были удалены двое москвичей и четверо минчан. Большинство номинальные хозяева не реализовали, но преуспели в следующей попытке игры в формате "5 на 4" - на перерыв команды ушли при счете 1:0.
В середине второго периода хоккеисты из Москвы удвоили перевес, но через три минуты "зубры" сократили отставание - первую шайбу за новый клуб забросил Николя Обе-Кюбель. В третьем отрезке игры минчане отыгрались, чужие ворота поразил вернувшийся в столичный клуб Владимир Алистров. Эта шайба стала для могилевчанина первой за "Динамо" с 2023 года.
Основное время в итоге закончилось вничью 2:2, овертайм победителя также не выявил. В серии буллитов минчане не реализовали ни одной попытки, москвичи оказались точнее. Подопечные Сергея Брылина потерпели третье поражение подряд, но в каждой из этих игр набрали по одному очку. Следующий поединок "зубры" проведут 14 сентября в Тольятти против "Лады".-0-
Спорт
12 сентября 2026, 20:25
Хоккеисты минского "Динамо" уступили московским одноклубникам в серии буллитов
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