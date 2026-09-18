Хоккеисты минского "Динамо" примут "Сибирь" на старте домашней серии

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские динамовцы сегодня начнут вторую домашнюю серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Подопечные Сергея Брылина до сих пор не порадовали болельщиков победой, прервать неудачную серию минчане постараются в матче против "Сибири" из Новосибирска. Из первого гостевого турне сезона "зубры" привезли только одно очко, на данный момент у столичного клуба четыре поражения, три балла и предпоследнее 10-е место в таблице Западной конференции. Перед домашней игрой из списка травмированных в состав вернулся форвард Ретт Гарднер.



"Сибирь" начала чемпионат ненамного лучше: в активе "снеговиков" только одна победа в пяти матчах, те же три очка и 10-я строчка на Востоке. В предыдущем выездном поединке 7 сентября новосибирский клуб крупно проиграл "Барысу" - 1:7. Цвета команды защищает белорусский нападающий Максим Сушко, который в сезоне еще не совершал результативных действий.



В минувшей регулярке "Динамо" и "Сибирь" встречались два раза и обменялись домашними победами, причем на своем льду "зубры" разгромили гостей со счетом 7:0. В межсезонье соперники сошлись в матче за третье место Кубка Минска, сильнее месяц назад были динамовцы (4:3). Первая игра команд в новом сезоне стартует на "Минск-Арене" в 19.10. Поединок будет посвящен прошедшему накануне Дню народного единства.-0-