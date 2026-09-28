Хоккеисты минского "Динамо" примут "Ладу" на старте домашней серии 

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские динамовцы сегодня начнут пятиматчевую домашнюю серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Открывать серию игр на "Минск-Арене" "зубры" будут с тольяттинской "Ладой". В текущем сезоне команды уже встречались - 14 сентября на площадке волжан динамовцы уступили со счетом 2:4. Эта победа до сих пор является для "Лады" единственной, с пятью очками клуб из Тольятти занимает десятое место на Западе.



Минчане располагаются строчкой выше, имея восемь баллов. В каждой из предыдущих игр чемпионата результативные действия совершал игрок обороны "зубров" Тай Смит, который лидирует в списке бомбардиров лиги среди защитников. Также очко за матч в среднем набирает капитан "Динамо" Крис Тирни.



"Мы должны быть голодными до победы, выигрывать все единоборства. Когда играем дома, нужно брать два очка. Соперник уже отнял у нас одну викторию, поэтому мы просто обязаны ответить на своем льду. Уверен, что победим", - сказал защитник столичного клуба Дмитрий Кузьмин.



За все время выступлений в КХЛ "зубры" провели с "Ладой" девять домашних матчей, из которых выиграли шесть. Вторая в нынешней регулярке встреча команд из Минска и Тольятти стартует в 19.10.-0-