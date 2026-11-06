Хоккеисты минского "Динамо" на выезде встретятся со "Спартаком"

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские динамовцы сегодня проведут первый из двух матчей очередной выездной серии в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Принимать "зубров" будет московский "Спартак". "Красно-белые" проиграли четыре из пяти последних матчей, хотя до этого выдали серию из шести побед подряд. В таблице Западной конференции "Спартак" опережает "Динамо" на шесть очков, у команд пятая и восьмая позиции соответственно.



В выездной состав минского клуба вошли 27 хоккеистов.



Вратари: Зак Фукале, Евгений Прохоров, Антон Круповец.



Защитники: Тай Смит, Джейк Бишофф, Кристиан Хенкель, Павел Воронов, Ксавье Уэлле, Джош Брук, Брэди Лайл, Дмитрий Кузьмин.



Нападающие: Алекс Лимож, Владимир Алистров, Даниил Сотишвили, Сергей Калинин, Арсений Чухраев, Даниил Липский, Крис Тирни, Илья Усов, Ретт Гарднер, Николай Салыго, Сэм Энас, Николя Обе-Кюбель, Сергей Кузнецов, Станислав Галиев, Богдан Белкин, Никита Пышкайло.



В минувшем сезоне "Динамо" обыграло "Спартак" трижды в четырех матчах, причем два раза - разгромно. Первая в регулярном чемпионате-26/27 встреча команд из столиц Беларуси и России стартует в московском ДС "Мегаспорт" в 19.30.-0-