6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские динамовцы сегодня проведут первый из двух матчей очередной выездной серии в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Принимать "зубров" будет московский "Спартак". "Красно-белые" проиграли четыре из пяти последних матчей, хотя до этого выдали серию из шести побед подряд. В таблице Западной конференции "Спартак" опережает "Динамо" на шесть очков, у команд пятая и восьмая позиции соответственно.
В выездной состав минского клуба вошли 27 хоккеистов.
Вратари: Зак Фукале, Евгений Прохоров, Антон Круповец.
Защитники: Тай Смит, Джейк Бишофф, Кристиан Хенкель, Павел Воронов, Ксавье Уэлле, Джош Брук, Брэди Лайл, Дмитрий Кузьмин.
Нападающие: Алекс Лимож, Владимир Алистров, Даниил Сотишвили, Сергей Калинин, Арсений Чухраев, Даниил Липский, Крис Тирни, Илья Усов, Ретт Гарднер, Николай Салыго, Сэм Энас, Николя Обе-Кюбель, Сергей Кузнецов, Станислав Галиев, Богдан Белкин, Никита Пышкайло.
В минувшем сезоне "Динамо" обыграло "Спартак" трижды в четырех матчах, причем два раза - разгромно. Первая в регулярном чемпионате-26/27 встреча команд из столиц Беларуси и России стартует в московском ДС "Мегаспорт" в 19.30.-0-
Спорт
06 ноября 2026, 07:17
Хоккеисты минского "Динамо" на выезде встретятся со "Спартаком"
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