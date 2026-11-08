Хоккеисты минского "Динамо" на выезде сыграют с "Сочи"

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские динамовцы сегодня проведут второй из двух матчей очередной выездной серии в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Принимать "зубров" будет хоккейный клуб "Сочи". Гостевой отрезок минчане начали с поражения от "Спартака", всего в текущем сезоне наша команда проиграла семь из девяти матчей на выезде. "Леопарды" потерпели две неудачи в трех играх с начала ноября, южане с 14 очками замыкают таблицу Западной конференции. У "Динамо" на 8 баллов больше и девятая позиция.





"Важно выполнять задания тренера, играть по системе, отрабатывать каждый эпизод и выигрывать борьбу. Нужно лучше действовать у своих и чужих ворот, не давать нападающим "Сочи" много пространства, самим идти на пятак и искать там голы. Мы много работаем на тренировках и за пределами льда. Победы придут", - сказал форвард столичного клуба Сергей Калинин.





В нынешнем регулярном чемпионате "зубры" и "леопарды" уже встречались в "Сочи" - 22 октября хозяева были сильнее со счетом 3:2 в овертайме. До этого пять предыдущих матчей команд оканчивались в пользу "Динамо". Стартовое вбрасывание в воскресном поединке назначено на 17.00.-0-