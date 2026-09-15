Хоккеисты "Металлурга" забросили шесть шайб в ворота "Немана" 

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жлобинский "Металлург" выиграл третий матч подряд в регулярном чемпионате белорусской хоккейной экстралиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Третий матч нового сезона действующие чемпионы страны провели в Гродно против "Немана". Стартовую треть жлобинчане закончили с перевесом в две шайбы, а к 30-й минуте игры вели уже со счетом 4:0. Незадолго до ухода на перерыв хозяева сократили отставание вдвое, но в третьем периоде "Металлург" вернул на табло разницу в четыре гола. Итог поединка - 6:2, по дублю за "волков" оформили Александр Тимирев и Юрий Веремеенко.



Также 15 сентября "Брест" дома на своем льду "всухую" победил "Лиду" (3:0), шатаут за южан оформил голкипер Константин Козловский. Основного времени во вторник не хватило только в матче "Динамо-Молодечно" и "Гомеля". Исход встречи решился в серии буллитов, где точнее оказались молодечненцы - 2:1.



16 сентября матчи экстралиги примут Могилев, Витебск, Орша и Барановичи.-0-