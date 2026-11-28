28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности" впервые в сезоне-26/27 белорусской экстралиги забросили больше пяти шайб в матче, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В субботнем поединке 28-го тура столичный клуб на своем льду разгромил оршанский "Локомотив" - 6:1. Ворота минчан защищал командированный из "Динамо" Евгений Прохоров, голевой и ассистентский дубли оформил еще один "зубр" Дмитрий Хобян. Эта победа стала для "Юности" только седьмой в чемпионате и первой - с крупным счетом. Минская команда обошла "Локомотив" на одно очко, опустив оршанцев на последнее место в экстралиге.
Новополоцкий "Химик" дважды за три дня дома обыграл идущий вторым в таблице "Шахтер" - 3:2. "Нефтяники" впервые в сезоне выдали серию из трех побед, у солигорчан столько же неудач подряд. Также 28 ноября "Авиатор" в гостях одолел "Могилев" (4:3). Хоккеисты из Барановичей не знают поражений уже шесть матчей.-0-