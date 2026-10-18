Хоккеисты "Динамо" уступили "Ак Барсу" и остались без очков в домашней серии 

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 19 октября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:46 В ОАЭ создают космический аппарат для изучения астероидов Технологии
00:41 Трамп: Зеленский ударами по российским НПЗ серьезно вредит мировым рынкам дизельного топлива В мире
00:29 Песков назвал абсурдными обвинения России в причастности к беспорядкам в Европе  В мире
00:03 Трамп заявил, что Зеленский никогда не хотел заканчивать конфликт с Россией  В мире
18.10.26
18.10.26 23:34 Самолет Austrian Airlines из Тель-Авива в Вену экстренно сел в Болгарии из-за угрозы минирования  В мире
18.10.26 23:07 Штангист Павлюковец стал третьим на молодежном первенстве континента  Спорт
18.10.26 22:59 "Это смысл моей жизни". История мамы, подарившей любовь более чем 60 детям  Общество
18.10.26 22:42 Беларусь и Россия в ближайшее время подпишут правила работы общего рынка электроэнергии  Экономика
18.10.26 22:37 Что нужно для завершения конфликта в Украине и почему США умывают руки? Эксперты ответили  Общество
18.10.26 22:24 "Катастрофа на наших улицах". Макрон выступил с обращением к французам В мире
18.10.26 22:21 Пешеход погиб под колесами легковушки в Гродненском районе  Происшествия
18.10.26 22:03 Зеленский заявил о намерении баллотироваться на новый президентский срок  В мире
18.10.26 21:43 Как работает многоступенчатая система проверки качества лекарств в Беларуси, рассказал эксперт  Общество
18.10.26 21:29 Вольфович оценил проверку силового блока по 10-балльной шкале  Общество
18.10.26 21:23 В Беларуси около 22% линий электропередачи проходят по полям сельхозназначения  Общество
18.10.26 21:20 Как получить удостоверение на право охоты, рассказали в "Белгосохоте"  Общество
18.10.26 21:08 МАРТ работает над проектом закона о посреднических цифровых платформах  Экономика
18.10.26 21:03 МИД Украины извинился за инцидент с беспилотником в Литве  В мире
18.10.26 20:49 Белорус Рогожинский завоевал золото в рывке на юниорском ЧЕ по тяжелой атлетике  Спорт
18.10.26 20:38 Лавров заявил, что Зеленский не хочет переговоров с Россией  В мире
18.10.26 20:18 "Семья - это прежде всего дружба". Как супруги Прудниковы из Могилевского района воспитывают троих детей и хранят традиции Регионы
18.10.26 20:12 Страны Персидского залива потребовали от Ирана компенсации за ракетные удары  В мире
18.10.26 20:02 "Шахтер" забросил семь шайб "Металлургу" и вернул лидерство в экстралиге  Спорт
18.10.26 19:49 Хоккеисты "Динамо" уступили "Ак Барсу" и остались без очков в домашней серии  Спорт
18.10.26 19:39 Мадьяр пригрозил Орбану пожизненным заключением В мире
18.10.26 19:27 Гимнастки Каменщикова и Ткачева взяли по два золота в отдельных видах на турнире Лобач  Спорт
18.10.26 19:18 Полиция развернула спецподразделение для подавления беспорядков в Париже  В мире
18.10.26 19:11 Белоруски проиграли венгеркам на первенстве мира-U16 по гандболу  Спорт
18.10.26 19:04 Спасатели потушили пожар в ангаре в Витебске  Происшествия
18.10.26 18:50 Дзюдоистка Концевая одержала победу на этапе Кубка Азии в Казахстане  Спорт
Все новости
Все новости

Хоккеисты "Динамо" уступили "Ак Барсу" и остались без очков в домашней серии 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Спорт
18 октября 2026, 19:49

Хоккеисты "Динамо" уступили "Ак Барсу" и остались без очков в домашней серии 

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские динамовцы проиграли оба матча очередной домашней серии в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.
18 октября "зубры" принимали казанский "Ак Барс", который в минувшем сезоне выбил минчан из плей-офф Кубка Гагарина. Против "Динамо" сыграл бывший капитан столичного клуба Андрей Стась. Уже на пятой минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Ильи Усова в большинстве, эта шайба стала для форварда первой в сезоне.
Больше в этом матче подопечные Сергея Брылина не забрасывали. Казанцы же еще до ухода на перерыв захватили лидерство, в середине второго периода увеличили перевес, а незадолго до финальной сирены поставили точку. В итоге поражение "Динамо" со счетом 1:4, "зубры" не набрали очки в обеих играх недели на родном льду.
После первой четверти регулярного чемпионата столичный клуб с 17 баллами занимает седьмое место в таблице Западной конференции. Далее нашу команду ожидает двухматчевое гостевое турне: 22 октября минчане сыграют против "Сочи", а 24 октября встретятся с "Торпедо" в Нижнем Новгороде.-0- 

Фото Сергея Шелега, Дениса Костюченко
Теги
спорт хоккей
Новости рубрики Спорт
Игнатий Павлюковец. Фото из архива Минспорта Штангист Павлюковец стал третьим на молодежном первенстве континента 
Фото НОК Белорус Рогожинский завоевал золото в рывке на юниорском ЧЕ по тяжелой атлетике 
Скриншот видео "Шахтер" забросил семь шайб "Металлургу" и вернул лидерство в экстралиге 
Анна Каменщикова. Фото Белорусской федерации гимнастики Гимнастки Каменщикова и Ткачева взяли по два золота в отдельных видах на турнире Лобач 
Фото handball.by Белоруски проиграли венгеркам на первенстве мира-U16 по гандболу 
Дарья Концевая. Фото из архива НОК Дзюдоистка Концевая одержала победу на этапе Кубка Азии в Казахстане 
  • Главная
  • Хоккеисты "Динамо" уступили "Ак Барсу" и остались без очков в домашней серии 
    • Главное
    Смелый эксперимент, северная стратегия, учеба для военных и народное ополчение. Итоги недели Президента
    Вольфович оценил проверку силового блока по 10-балльной шкале 
    Два крыла белорусской семьи. Материнская нежность и отцовская надежность в архивных фото БЕЛТА
    Беларусь и Россия в ближайшее время подпишут правила работы общего рынка электроэнергии 
    Топ-новости
    Глава НОК: ценим открытый диалог с European Aquatics и мировым сообществом водных видов спорта
    Белорусский стенд представлен в составе павильона ШОС на Международной выставке керамики и фарфора в КНР
    О состоянии роупджампера, упавшего в Минске из-за ошибки в страховке, рассказали медики
    МАРТ работает над проектом закона о посреднических цифровых платформах 
    Как работает многоступенчатая система проверки качества лекарств в Беларуси, рассказал эксперт 
    Союзу славянских народов не было бы равных в мире - политолог
    Как получить удостоверение на право охоты, рассказали в "Белгосохоте" 
    "Это смысл моей жизни". История мамы, подарившей любовь более чем 60 детям 
    Профилактическое комплексное спецмероприятие "Арсенал" пройдет в Беларуси с 19 по 23 октября
    Бабье лето ушло, но тепло не сдается. Чем удивит погода на следующей неделе, рассказал синоптик
    "За большим столом иногда не хватает мест". Как живет "Семья года" из Кобринского района
    В Беларуси около 22% линий электропередачи проходят по полям сельхозназначения 
    Гимнастки Каменщикова и Ткачева взяли по два золота в отдельных видах на турнире Лобач 
    "Семья - это прежде всего дружба". Как супруги Прудниковы из Могилевского района воспитывают троих детей и хранят традиции
    Шарамков вышел в финал чемпионата мира в вольных упражнениях
    Реклама
    С нами интереснее
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    погода погода
    тв программа тв программа
    курсы курсы
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.