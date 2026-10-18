Хоккеисты "Динамо" уступили "Ак Барсу" и остались без очков в домашней серии 

18 октября "зубры" принимали казанский "Ак Барс", который в минувшем сезоне выбил минчан из плей-офф Кубка Гагарина. Против "Динамо" сыграл бывший капитан столичного клуба Андрей Стась. Уже на пятой минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Ильи Усова в большинстве, эта шайба стала для форварда первой в сезоне.
После первой четверти регулярного чемпионата столичный клуб с 17 баллами занимает седьмое место в таблице Западной конференции. Далее нашу команду ожидает двухматчевое гостевое турне: 22 октября минчане сыграют против "Сочи", а 24 октября встретятся с "Торпедо" в Нижнем Новгороде.-0-
Фото Сергея Шелега, Дениса Костюченко