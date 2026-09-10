Хоккеисты "Динамо-Шинника" выиграли третий матч подряд на старте сезона МХЛ

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйский клуб "Динамо-Шинник" продлил победную серию на старте регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В третьем матче домашней серии подопечные Евгения Летова со счетом 5:3 обыграли "Амурских Тигров" из Хабаровска. Шайбы за победителей забрасывали Максим Стась, Кирилл Севко, Никита Новожилов, Матвей Шевцов и Илья Сансевич.



Ранее "Динамо-Шинник" нанес два поражения "Тайфуну" из Владивостока, с шестью очками наша команда возглавляет таблицу "Золотого" дивизиона Западной конференции МХЛ. 14 сентября бобруйчане примут "Сахалинских Акул".-0-