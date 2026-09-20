20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйский клуб "Динамо-Шинник" продлил победную серию на старте регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В пятом и заключительном матче домашней серии бобруйчане встречались с московским клубом "Спартак МАХ". Первый период команды завершили вничью 1:1, во второй трети наши хоккеисты вышли вперед, а в заключительной 20-минутке установили итоговый счет - 4:1. Дубль за "Динамо-Шинник" оформил Олег Хомченко, по разу забросили Владимир Карабаев и Артем Шатерник.
Стартовый отрезок сезона на родном льду подопечные Евгения Летова прошли без поражений (три победы в основное время и две в овертайме). С десятью очками белорусы лидируют в "Золотом" дивизионе Западной конференции МХЛ. С 25 сентября по 1 октября хоккеисты "Динамо-Шинника" проведут четыре поединка на выезде против московских команд.-0-
Спорт
20 сентября 2026, 20:46
Хоккеисты "Динамо-Шинника" выиграли пятый матч кряду на старте сезона МХЛ
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